Il vero bagno di sangue economico fu il biennio Giuntoli-Gattuso altro che Conte-Manna

Durante il biennio in cui sono stati alla guida la dirigenza Giuntoli e l’allenatore Gattuso, si sono verificati numerosi eventi che hanno segnato la situazione economica del club. Secondo i dati pubblicati dal portale Transfermarkt, questa fase si distingue per un impatto finanziario molto più pesante rispetto a quello verificatosi durante il periodo di Conte e Manna.

Il vero bagno di sangue economico fu il biennio Giuntoli-Gattuso altro che Conte-Manna Stando ai dati riportati dal noto portale Transfermarkt.com, nel biennio 2024-26, tra sessioni di calciomercato estive e invernali, il Napoli ha speso per l’acquisto a titolo definitivo dei calciatori ben 302,35 milioni (147,50 nella stagione in corso e 154,35 in quella precedente), ai quali dovranno aggiungersi i riscatti dei calciatori presi soltanto in prestito (che però “graveranno” sul prossimo mercato); nello stesso periodo, dalle cessioni dei calciatori, il Napoli ha incassato 226,16 milioni (94,61 nella stagione scorsa e 131,55 in quella attuale). Anche in questo caso devono aggiungersi gli eventuali riscatti dei ben dieci calciatori ceduti in prestito che, come per gli acquisti, saranno conteggiati nel mercato 2026-27. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il vero bagno di sangue economico fu il biennio Giuntoli-Gattuso, altro che Conte-Manna Articoli correlati Bagno di sangue in Iran, bagno di sangue: Trump valuta l'attacco. Il bilancio, le proteste e i «nemici di Dio»Mentre l'Iran alza il tiro, giunti ormai al diciasettesimo giorno di proteste in tutto il paese, la repressione si trasforma in un bagno di sangue... Il magistrato Luca Tescaroli presenta "Il biennio di sangue"Zelig, le pagelle: la gratitudine di Geppi Cucciari, cara, ti amiamo! (10), la pioggia di orrendi cliché sulle persone trans (0) FASANO –...