Il tessuto respiro delle città Intrecci di Zhang Hong Mei

A Lugano, nel Canton Ticino, si può ammirare una mostra dedicata a Zhang Hong Mei, artista con una carriera di oltre vent’anni. La sua attività spazia dalla pittura alla performance, includendo sculture, video arte e installazioni ambientali. La rassegna mette in luce le diverse tecniche e approcci che l’artista ha sviluppato nel tempo, offrendo uno sguardo sulla sua evoluzione creativa.

LUGANO (Canton Ticino) Una carriera ventennale dedicata alla sperimentazione dei più diversi linguaggi: dalla pittura alla performance, passando per la scultura, la video arte e le installazioni ambientali. Che ora si presenta con un percorso organico al Museo delle Culture Lugano. Dove da giovedì aprirà al pubblico la mostra " Fabric of the City ", dell’artista cinese Zhang Hong Mei, che rimarrà allestita fino al 5 luglio. Trenta opere tra tele e sculture che appartengono alla sua più recente produzione artistica, molte delle quali esposte per la prima volta in pubblico. Lavori nei quali ha rielaborato in chiave moderna le tecniche pittoriche tradizionali, ritagliandosi uno spazio unico nel panorama dell’ arte contemporanea cinese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il tessuto respiro delle città. Intrecci di Zhang Hong Mei Articoli correlati Piacenza Città delle Università, 50mila euro dalla Fondazione per valorizzare il tessuto accademico localeÈ stata sottoscritta il 14 gennaio in Municipio, nell’ambito della riunione del Tavolo Atenei, la convenzione tra Amministrazione comunale e... Le Nike Air Max 95 Hong Kong trasformano il bagliore notturno della città in una delle versioni più espressive del modelloAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.