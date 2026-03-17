Il Manfredonia Calcio ha condiviso un video che mostra il rito del sale, simile a quello utilizzato dal personaggio interpretato da Oronzo Canà nel film “L’allenatore nel pallone”. Nel video, i giocatori del club versano del sale sulla panchina, praticando questa tradizione per attirare fortuna e scacciare le negatività prima delle partite. Il video ha suscitato reazioni divertite tra i tifosi.

MANFREDONIA - il rito del sale, cosi come Oronzo Canà nel film cult "l'allenatore nel pallone" buttava del sale in panchina su Crisantemi, anche il Manfredonia Calcio usa questo rito per scacciare le avversità. Scrive sui social il Manfredonia Calcio "Vi avevamo detto che se serviva altro sale per far scatenare i nostri ragazzi, saremmo tornati in quel di Margherita di Savoia" pubblicando un video divertentissimo in cui Michele paglione, accompagnatore del Manfredonia Calcio entra negli spogliatoi e butta del sale sulle maglie da gioco (tra l'altro bellissime in versione nera) e sui guantoni del portiere. Prosegue nella didascalia "Ebbene si, siamo tornati e questa volta con un pizzico di sale il finale è stato dolcissimo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il rito del sale che porta bene al Manfredonia Calcio, il video divertentissimo

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