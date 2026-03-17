Il referendum sulla giustizia ha acceso un dibattito tra le sorelle Comencini, che sono mamma e zia di Carlo Calenda. Dopo un appello e una replica, la discussione si sposta su una questione di famiglia, secondo quanto afferma lo stesso leader di Azione. La vicenda coinvolge direttamente le due donne, che hanno espresso posizioni contrastanti sull’argomento.

Un appello, una replica, e in mezzo un cognome che, per il leader di Azione Carlo Calenda, è una questione di famiglia. La zia, Francesca Comencini, ha firmato un appello di artiste e registe per il No al referendum sulla giustizia. "Una scelta femministra e democratica", recita l'appello che vede tra le firmatarie anche Fiorella Mannoia, Anna Foglietta, Dacia Maraini e Angela Finocchiaro. L’iniziativa, che sarà presentata domani in una conferenza stampa in Senato, è promossa da figure come la costituzionalista Carla Bassu e la filosofa Fabrizia Giuliani. E fin qui, nulla di nuovo. A rendere la faccenda più divertente è stata un'inattesa replica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il referendum sulla giustizia divide le sorelle Comencini, mamma e zia di Carlo Calenda

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