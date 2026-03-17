Il referendum si svolgerà come previsto e avrà un ruolo importante, ma la vera battaglia inizia dopo il voto. Nel frattempo, gli elettori si preparano a esercitare il loro diritto, consapevoli che non si tratta di un privilegio né di un gesto scontato. La partecipazione è fondamentale per mantenere viva la democrazia, che può essere minacciata solo se si sceglie di non essere vigili.

Intanto, si va a votare. Non è un regalo e nemmeno un lusso. I dittatori (Trump, Putin, Mussolini) ammazzano la democrazia, ma non è cosi facile: si può fare solo se dorme, cioè se dormiamo pure io e tu. Secondo, c’è da capire su che cosa si vota. A volte è chiaro, a volte un po’ meno. In questo caso, si parte da questioni “difficili” sulla giustizia; poi spunta, non tanto nascosta, la scelta “Falcone sì Falcone no”; infine, ma bisogna essere molto ingenui o molto svegli per capirlo, è il vecchio scontro elementare fra Bruto e Braccio-di-Ferro. Ovvero il Bullo e il Marinaio, il prepotente e il “non-ci-sto”, insomma ci siamo capiti. La bella per cui si litiga è lunga e secca e tutt’altro che vamp; si chiama Olivia, probabilmente lavora in qualche botteguccia del porto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il referendum ci sarà e avrà il suo peso. Eppure la lotta vera comincia dopo

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Ci sono persone che non abbiamo mai incontrato davvero… eppure ci sembrano di famiglia. Le abbiamo viste crescere, cambiare, emozionarsi. Le abbiamo ascoltate, seguite, aspettate. E senza accorgercene… sono entrate nelle nostre giornate. Enrica Bon - facebook.com facebook

Sono qui, invisibili, eppure sono sempre qui. Le parole tue per me. x.com