Il racconto della vittoria | ora andiamo a Cervia

Il liceo Marconi di Parma ha accolto le gare di matematica Kangourou, un appuntamento annuale molto atteso. Le competizioni hanno coinvolto gli studenti delle varie classi, con le prime tre classificate che si sono guadagnate un pass per le gare nazionali a Cervia. La gara si è svolta in un clima di concentrazione, con gli studenti pronti a mettere alla prova le proprie capacità.

Come ogni anno, il liceo Marconi di Parma ha ospitato le attesissime gare di matematica Kangourou. In palio per le prime tre classificate c’è un posto per le nazionali a Cervia. A rappresentare la Fontanesi eravamo in sette: Alice, Cecilia, Aurora, Balkaran, Sara, Vittoria e Daniele. Sabato 13 dicembre scorso, la mattina era fredda e grigia, e la tensione alle stelle. Una volta indossata la divisa, abbiamo nominato Cecilia capitano e scelto il ‘consegnatore’. La sfida era serrata: 15 problemi da risolvere in soli 90 minuti. Ci siamo divisi in piccoli gruppi di lavoro, con Aurora pronta a spostarsi ovunque ci fosse bisogno di aiuto. Con il fiato sospeso, controllavamo continuamente la classifica sul tablet, sapendo che fuori i nostri genitori e i professori facevano il tifo per noi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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