Il Punto Salute procede ma slitta all’estate Il sindaco | Manca l’ultimo ok della Regione

Il progetto del Punto Salute di San Costanzo avanza, ma il completamento è stato rinviato all’estate perché manca ancora l’approvazione definitiva della Regione. La minoranza consiliare ha criticato la situazione, mentre il sindaco ha confermato che l’ultimo via libera è ancora in sospeso. La discussione tra le parti è proseguita nel tentativo di risolvere la questione.

Botta e risposta sul Punto Salute di San Costanzo, da parte della minoranza consiliare e del sindaco Domenico Carbone. I rappresentanti dell’opposizione, vale a dire i consiglieri Milena Volpe, Omar Ciani e Lorenzo Gambioli, hanno depositato un’interrogazione che pone in evidenza le criticità sul futuro della struttura e il primo cittadino risponde in maniera perentoria evidenziando che tutto sta procedendo per il meglio. Un tutto che riguarda l’edificio di proprietà comunale di viale Della Libertà, dove è già presente l’ambulatorio del medico di medicina generale Antonio Scardino. "A dicembre scorso (era il giorno 5, ndr), a seguito di un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Punto Salute procede, ma slitta all’estate. Il sindaco: "Manca l’ultimo ok della Regione" Articoli correlati Punto nascita della Gruccia, Il vice sindaco di Montevarchi Bucciarelli replica alla RegioneArezzo, 01 febbraio 2026 -Punto nascita della Gruccia, Bucciarelli replica alla Regione: «Nessun obbligo di chiusura, la scelta è politica ed... Il Pontedera esce da Pesaro con un punto. Granata in crescita ma slitta ancora la vittoriaVIS PESARO 1 PONTEDERA 1 VIS PESARO (3-4-2-1) Pozzi; Di Renzo (28’ st Lari), Primasso, Zoia; Ceccacci, Pucciarelli (10’ st Giovanini), Di Paola,... Una raccolta di contenuti su Punto Salute Argomenti discussi: Il Punto Salute procede, ma slitta all’estate. Il sindaco: Manca l’ultimo ok della Regione. San Costanzo, punto salute in ritardo: il servizio non è mai partito, la minoranza in pressing sul ComuneSAN COSTANZO Il gruppo consiliare di Uniti per San Costanzo torna a chiedere chiarimenti in merito all’apertura del Punto Salute ... msn.com Il Punto Salute della Cisl Asse del PoLo sportello aiuterà i cittadini ad accedere alle cure e a far rispettare i propri diritti in ambito sanitario ... laprovinciacr.it