Il partito democratico in Emilia-Romagna ha modificato le modalità di assegnazione delle case popolari, riducendo i punteggi riservati ai residenti di lunga data. Questa modifica influisce sui diritti di accesso alle abitazioni per alcuni cittadini che avevano accumulato punti in passato. La decisione ha suscitato reazioni e discussioni tra le parti coinvolte.

Anni di residenza e di attesa per un alloggio popolare? Poco importa. Il migrante del Bangladesh in Italia da qualche anno con moglie e figli a carico ha la precedenza. E a Bologna, dove già un alloggio su quattro è assegnato a stranieri, per i cittadini italiani le case popolari potranno diventare un vero e proprio miraggio. Un invito fatto con tanto di circolare e che prende spunto dalla Regione Toscana dove lo scorso gennaio, la Corte costituzionale ha messo uno stop al criterio che prevedeva punteggi più alti per la residenza pregressa, a scapito quindi di situazioni di bisogno (presenza di disabili, numero di minori o anziani presenti nel nucleo, livello di povertà eccetera). 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - ?Il programma del Pd: prima gli immigrati

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