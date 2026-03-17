il progetto non elimina il parcheggio

Un progetto in fase di sviluppo prevede miglioramenti che riguardano anche i parcheggi, senza modificare l’idea di base. Secondo quanto annunciato, nel piano esecutivo verranno apportate alcune modifiche che aumentano leggermente il numero di posti disponibili. Le modifiche sono state descritte come interventi di miglioramento, senza eliminare le aree di sosta già previste.

"Come già anticipato, nel progetto esecutivo verranno apportati alcuni miglioramenti anche nel numero dei parcheggi, senza però stravolgere l’idea iniziale. Attualmente l’area si presenta come uno spazio completamente asfaltato e privo di vegetazione, utilizzato esclusivamente come parcheggio che, per circa il 25% e in modo stanziale, è occupato da furgoni, camper e camion". Il vice-sindaco Alessio Gargini è così intervenuto sul progetto di riqualificazione di piazza Sorghi, a Masotti, dopo che i consiglieri di Attiva avevano posto l’accento sulla questione dei posteggi. "La scelta progettuale non nasce per togliere qualcosa alla comunità, ma è orientata a migliorare la qualità dello spazio pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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