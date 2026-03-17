Il processo a Becciu è da rifare Inefficace un rescritto di Papa Francesco annullato il primo grado

Il processo a Becciu è stato annullato e dovrà essere rifatto. Il procedimento riguardava l’acquisto del Palazzo di Londra e aveva portato alla condanna del cardinale Angelo Becciu in primo grado. Un rescritto di Papa Francesco è stato dichiarato inefficace, portando alla revisione dell’intera vicenda giudiziaria. La decisione ha coinvolto le autorità vaticane e ha determinato la sospensione del procedimento in corso.

Colpo di scena nel processo vaticano sul discusso acquisto del Palazzo di Londra: il procedimento che in primo grado aveva portato alla condanna del cardinale Angelo Becciu dovrà essere rifatto. La decisione è arrivata dalla Corte d’appello vaticana presieduta da monsignor Alejandro Arellano Cedillo, che ha emesso un’ordinanza di 16 pagine accogliendo una delle eccezioni di nullità sollevate dalle difese degli imputati. Al centro del provvedimento c’è l’annullamento di un rescritto firmato da Papa Francesco il 2 luglio 2019, considerato cruciale per lo sviluppo dell’inchiesta. Quel documento attribuiva al promotore di giustizia Alessandro Diddi pieni poteri investigativi, consentendogli di condurre istruttoria, indagini e misure cautelari senza il coinvolgimento del giudice istruttore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Il processo a Becciu è da rifare. Inefficace un rescritto di Papa Francesco, annullato il primo grado Articoli correlati Becciu, processo da rifare per "errori procedurali". Annullate le condanne di primo gradoLa Corte d'appello vaticana ha decretato la "nullità relativa" del primo grado del processo Becciu. Cardinale Angelo Becciu, annullate le condanne di primo grado: processo da rifareLa Corte d’Appello vaticana ha annullato il primo grado del processo al cardinale Angelo Becciu, Raffaele Mincione e Cecilia Marogna per l’acquisto... Tutti gli aggiornamenti su Papa Francesco Temi più discussi: L’interminabile Via Crucis dell’innocente Cardinal Becciu; Leone XIV, il trasloco low profile: è tornato al Palazzo Apostolico dopo 13 anni, con lui i 2 segretari. E intanto lancia il monito ai...; Giustizia vaticana e Stato di diritto. Senza giustizia non esiste uno Stato. Papa Leone XIV e il messaggio alla magistratura vaticana; Leone XIV è già nei Sacri Palazzi, le ultime nomine, il sistema giudiziario del Vaticano, l'ex auditor e le sante finanze, la messa in latino, la cristianofobia, Querida Amazonia, il boicottaggio anglicano, la sfida della democrazia. Processo da rifare. Inefficace un rescritto di Papa Francesco, annullata la condanna a BecciuLa Corte d’appello ha accolto la richiesta della difesa nel processo sull'acquisto del Palazzo di Londra: si riparte, prossima udienza il 22 giugno ... huffingtonpost.it Il processo al cardinale Becciu è da rifare, la decisione della corte d’appello vaticanaI giudici vaticani hanno ordinato la «rinnovazione del dibattimento». Tra le motivazioni la mancata pubblicazione dei Rescripta del Papa ... editorialedomani.it Processo da rifare. Inefficace un rescritto di Papa Francesco, annullata la condanna a Becciu (di M.A. Calabrò) x.com Padre Pio: il cammino di un Santo Settimana 17 – 23 marzo 2026 Nuova puntata della rubrica del martedì in Just Today (ore 9:15), dedicata alle tappe più significative della vita di Padre Pio. In questo episodio: 17 marzo 2018 – Papa Francesco pellegrino - facebook.com facebook