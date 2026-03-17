il principe della scala

In un’intervista di inizio marzo, l’attore Timothée Chalamet ha dichiarato che al pubblico non interessa più l’opera né il balletto, concentrandosi invece sul suo ultimo film. Le sue parole riflettono un cambiamento nei gusti e nelle priorità degli spettatori, con un focus maggiore sul cinema rispetto alle arti performative classiche. La discussione riguarda quindi l’interesse del pubblico verso diverse forme artistiche.

A nessuno interessa più dell’opera, né tantomeno del balletto. È quello che sostiene l’attore Timothée Chalamet in un’intervista di inizio marzo in cui promuove il suo ultimo film. Il suo punto, dice, è che non ha interesse a praticare una disciplina da mantenere in vita come, appunto, il balletto e l’opera, che sono, a detta sua, forme d’arte che non si fila più nessuno. A confermare che il balletto e l’opera se la cavano piuttosto bene e che i professionisti che le praticano non esercitino alcuna forma di accanimento terapeutico, sono stati gli stessi teatri, che su Instagram hanno ripreso l’affermazione dell’attore rispondendo a tono. Il... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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