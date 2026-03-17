Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Oggi il prezzo del PUN, il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica, si aggira intorno a 0,143 euro per kilowattora. L’aggiornamento più recente, del 17 marzo 2026, indica una cifra precisa di 0,14296 eurokWh. Questo valore rappresenta l’andamento corrente e le variazioni orarie di un prezzo che influenza il mercato energetico italiano.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) aggiornato al 17 Marzo 2026 si attesta a 0,14296 eurokWh. Analizzando la giornata precedente (16 Marzo 2026), il prezzo orario ha registrato un valore minimo di 0,11774 eurokWh alle ore 14 e un valore massimo di 0,17950 eurokWh alle ore 19. Le ore più economiche sono state quelle centrali della giornata (dalle 12 alle 15), mentre le più costose si sono concentrate nella fascia serale, tra le 18 e le 20. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (eurokWh) Variazione rispetto al giorno precedente 17032026 0,14296 +0,01519 16032026 0,12711 -0,01619 15032026 0,14331. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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