Il Premio Strega 2026 accoglie Penultimo desiderio | la scommessa colta di Maria Cristina Donnarumma

Il Premio Strega 2026 ha annunciato il romanzo vincitore, intitolato Penultimo desiderio, scritto da Maria Cristina Donnarumma. Il libro, che tratta temi come memoria, colpa e desiderio, è stato scelto tra i titoli in corsa per il riconoscimento. La narrazione si concentra sull’esplorazione dell’esistenza, offrendo una riflessione profonda attraverso la sua trama.

Un romanzo di idee che attraversa memoria, colpa e desiderio, restituendo alla narrativa la sua più alta funzione: interrogare l’esistenza.. In un panorama editoriale che spesso cede al richiamo dell’intrattenimento immediato, la candidatura di Penultimo desiderio di Paola Dell’Erba alla LXXVIII edizione del Premio Strega rappresenta un segnale di rara vitalità intellettuale. L’opera, pubblicata da Graus Edizioni, è approdata al concorso letterario più prestigioso d’Italia grazie alla sensibilità di Maria Cristina Donnarumma, storica “Amica della domenica” e figura di riferimento della cultura sannita. Maria Cristina Donnarumma: una “madrina” della letteratura autentica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Il Premio Strega 2026 accoglie Penultimo desiderio: la scommessa colta di Maria Cristina Donnarumma Articoli correlati Premio Strega 2026, la finale sarà l’8 luglio al CampidoglioLa piazza del Campidoglio ospiterà l’8 luglio la serata finale del Premio Strega 2026, che quest’anno festeggia l’80esima edizione. Il libro di Marialaura Simeone tra le proposte al Premio Strega 2026Tempo di lettura: 2 minutiTra i 79 libri proposti alla LXXX edizione del Premio Strega 2026 “Un fuoco grande. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Premio Strega Temi più discussi: Il Premio Strega compie 80 anni e festeggia in Campidoglio - Aise.it; Premio Strega 2026, la silloge Stelle dissidenti del poeta reggino Luciano Tribisonda · ilreggino.it; Roma, candidato al Premio Strega 2026: Libero nella Città dei Papi il 17 marzo alla Libreria Eli; Premio Strega: Giuliana Vitali partecipa con Nata nell'acqua sporca, il romanzo con il quale rischia grosso secondo i critici. Premio Strega, tutti i libri candidati: parte la sfida a MariSono 79 per 80. Si potrà anche giocare con i numeri che vanno a segnare la partenza dell’edizione 2026 del Premio Strega, il maggiore concorso letterario italiano pronto a ... ilmattino.it Lo Strega parla maremmano: Il giardino chiuso in corsa per il premio 2026Il romanzo di Lodovica San Guedoro, pubblicato da Effigi, entra nella selezione degli Amici della Domenica del Premio Strega ... corrieredimaremma.it Il Premio Strega Poesia 2026 entra nel vivo! Il 21 marzo, alle ore 12.30, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, verranno annunciate le dodici opere candidate al #PremioStregaPoesia2026, presso la Sala Ospiti dell’Auditorium Parco della Musica - facebook.com facebook La mia raccolta #haikule100perle partecipa al Premio Strega Poesia 2026, non mi resta che incrociare le dita, la poesia rende unica la vita. Cover di Martina Granata Prefazione di Cristina Codazza. #haikule100perle #pavedizioni #premiostregapoesia2026 x.com