Il Polo Urbani si distingue per il suo ruolo di centro che unisce scuola e tradizioni secolari, mantenendo vive pratiche e riti condivisi nel tempo. La scuola rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale, dove le abitudini legate alla tavola sono parte integrante di un patrimonio culturale radicato. La continuità di queste tradizioni contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza e identità tra i suoi abitanti.

Non è soltanto una questione di ricette, ma di identità profonda, di riti che si tramandano e di un tessuto sociale che trova nella tavola il suo collante più autentico. Con il recente riconoscimento della Cucina Italiana quale Patrimonio Immateriale dell’Umanità, l’Italia ha segnato un primato mondiale che onora la tradizione familiare e la cultura del fare. Per celebrare questo traguardo storico, la Presidenza dell’Istituto Carlo Urbani ha ospitato stamane la conferenza stampa di presentazione della ’ Conviviale Ecumenica Straordinaria ’, un evento di alto profilo che il prossimo 19 marzo vedrà convergere a Montegiorgio il mondo della scuola, della sociologia e dell’associazionismo gastronomico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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