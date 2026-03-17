Il 19 marzo si svolge al teatro della Casa del popolo di Bottegone uno spettacolo tratto da

"Il piacere dell’onestà" di Luigi Pirandello, nell’adattamento e regia di Tommaso Parenti, in scena giovedì 19 marzo, al teatro della Casa del popolo di Bottegone, per il concorso nazionale di teatro amatoriale "Fabrizio Rafanelli". È una produzione MetropolisTeatro, con Lorenzo Bittini, Tommaso Parenti, Eleonora Bassanti, Simone Raggi, Ilaria Gori e Sergio Tamborrino. Scene di Ilaria Ulivieri, luci di Daniele Nocciolini, tecnici audio Ilaria Ulivieri e Paola Cecchini. Angelo Baldovino è un ‘uomo senza qualità’. È un perdente, un relitto, ma soprattutto un uomo solo, che ha fatto dell’isolamento la personale difesa da una società che lo ha spinto ai margini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Il piacere dell’onestà" in gara al Rafanelli

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