Il petrolio in aumento di oltre il 5% per la guerra con l' Iran

Il prezzo del petrolio ha registrato un aumento superiore al 5 per cento a causa dei crescenti timori legati alle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Diversi paesi hanno rifiutato di partecipare alla richiesta di Donald Trump di contribuire alla sicurezza dello Stretto di Hormuz, mentre l’Iran ha attuato azioni contro paesi vicini produttori di greggio. La situazione ha generato preoccupazioni sui mercati energetici globali.

Il prezzo del petrolio è balzato di oltre il 5 per cento, mentre diversi Paesi si sono opposti alla richiesta di Donald Trump di contribuire alla sicurezza dello strategico Stretto di Hormuz e l'Iran ha preso di mira i paesi vicini produttori di greggio. I future del petrolio Brent hanno superato i 104 dollari al barile, quelli del Wti i 97 dollari. Intorno alle 7.15, il benchmark statunitense West Texas Intermediate era in rialzo del 5,16 per cento a 98,32 dollari al barile, mentre anche il Brent ha guadagnato oltre il 5 per cento prima di ritracciare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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