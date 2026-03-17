Il perché della memoria della Shoah

Il 28 gennaio, un giorno dopo la commemorazione dell’Olocausto, i ragazzi della 3E della Scuola Saba si muovono verso la biblioteca di Cassina Anna. Loro, studenti, si preparano a approfondire il tema della Shoah attraverso letture e discussioni. La visita fa parte di un percorso di studio dedicato alla memoria storica e agli eventi che hanno segnato il XX secolo.

I ragazzi della 3E della Scuola Saba si avviano verso la biblioteca di Cassina Anna. È il 28 gennaio, solo un giorno dopo la data scelta in ricordo dell’ Olocausto. Li accolgono le bibliotecarie Mariagrazia e Giulia. Cassina Anna per la 3E è un luogo del cuore: non solo la biblioteca di zona, ma il posto dove approfondire e imparare con mostre e laboratori. Il Giorno della Memoria è solo l’occasione per osservare e cercare di comprendere il senso della storia. Diversamente tutto si riduce ad ascoltare lezioni piene di nomi e di date. I ragazzi lo sanno bene: l’essenza della storia è il perché. Senza il perché di ciò che è stato non possiamo progettare il futuro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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