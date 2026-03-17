Il Partito popolare ha ottenuto la vittoria nelle elezioni in Castiglia e León, ma la questione della governabilità rimane aperta. La vittoria si è concretizzata con risultati ufficiali, mentre le negoziazioni per la formazione di un governo sono ancora in corso. La regione, nota per alcuni luoghi e dati, si trova ora di fronte a una fase di incertezza politica.

Domenica scorsa questo pezzo di Spagna vuota è andato a eleggere il proprio governatore e il parlamento regionale, e la vera notizia è che stavolta dalle urne non sono emerse grosse novità Julio Iglesias, Adolfo Suárez, Psoe, Pp e Podemos. In Spagna è tutti contro tutti sulle accuse sessuali Quando si parla della Comunità autonoma di Castiglia e León si suole ripetere una serie di dati e luoghi comuni tutt’altro che immaginari, anzi, assolutamente fattuali e anche piuttosto noti agli spagnoli, forse meno agli stranieri. La regione occupa il 20 per cento della superficie della Spagna ed è più grande di paesi (presi individualmente, ovvio) come Portogallo, Ungheria, Austria o tutta l’isola d’Irlanda. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il Partito popolare vince in Castiglia e León. Ma resta il nodo della governabilità

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