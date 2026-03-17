La sera del 16 marzo, un bombardamento ha colpito un ospedale per tossicodipendenti a Kabul, provocando almeno 400 vittime. L’attacco è stato condotto dal Pakistan, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Nessuna altra informazione è stata fornita sui motivi o sui responsabili dell’operazione. La notizia ha suscitato reazioni internazionali e richieste di chiarimenti.

La sera del 16 marzo più di quattrocento persone sono morte in un bombardamento condotto dal Pakistan contro un ospedale per tossicodipendenti a Kabul, hanno annunciato il 17 marzo le autorità afgane. Si tratta dell’attacco più sanguinoso del conflitto a intermittenza che oppone i due paesi dall’ottobre scorso. Abdul Mateen Qani, portavoce del ministero dell’interno, ha fornito durante la stessa conferenza stampa un bilancio di 408 morti e 265 feriti. Al momento l’Afp non è in grado di verificare queste cifre, ma dei giornalisti hanno riferito di aver visto almeno 95 corpi estratti dalle macerie. Secondo fonti mediche consultate dall’Afp, l’ospedale ospitava più di duemila tossicodipendenti. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il Pakistan bombarda un ospedale per tossicodipendenti a Kabul, almeno 400 morti

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