Il nuovo vescovo di Assisi Tutte le tappe dell’arrivo | Momenti di gioia e gratitudine

Il nuovo vescovo di Assisi sta assumendo il suo incarico attraverso una serie di eventi e incontri ufficiali. La cerimonia di insediamento si svolgerà nelle prossime settimane, segnando il passaggio di consegne tra il predecessore e il nuovo leader della diocesi. Sono stati organizzati vari momenti pubblici e incontri con la comunità, mentre il nuovo vescovo si prepara a guidare le parrocchie di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino.

A grandi passi, con tanti appuntamenti, verso il cambio alla guida delle Diocesi Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino e di Foligno con monsignor Felice Accrocca che prenderà il posto di monsignor Domenico Sorrentino. Si comincerà giovedì alle 18, nella Basilica papale di Santa Maria degli Angeli con la celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Sorrentino in occasione del 25° anniversario della sua ordinazione episcopale. L’insediamento del vescovo Accrocca avverrà nella giornata di mercoledì 25 marzo. Prima della solenne celebrazione di insediamento e presa di possesso nella cattedrale di San Rufino alle 18.30, monsignor Accrocca pregherà in Porziuncola alle 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il nuovo vescovo di Assisi. Tutte le tappe dell’arrivo: "Momenti di gioia e gratitudine" Articoli correlati Leggi anche: Monsignor Felice Accrocca nominato nuovo vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino E’ pontino il nuovo vescovo di Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino e di Foligno. Il Papa nomina S. E. R. Felice AccroccaIl sindaco di Latina Matilde Celentano esprime soddisfazione per la nomina di monsignor Felice Accrocca a vescovo di Assisi–Nocera Umbra–Gualdo... Mons. Accrocca nuovo vescovo di Assisi, Gualdo Tadino, Nocera e Foligno Contenuti e approfondimenti su Il nuovo vescovo di Assisi Tutte le... Temi più discussi: Il nuovo vescovo di Assisi. Tutte le tappe dell’arrivo: Momenti di gioia e gratitudine; Benevento, 12-03-2026 09:05; Preghiera e digiuno per la pace: le diocesi della Maremma si mobilitano; Fraternità, carità e accoglienza per chi ha bisogno. Il nuovo vescovo di Assisi. Tutte le tappe dell’arrivo: Momenti di gioia e gratitudineL’insediamento di monsignor Felice Accrocca è previsto per mercoledì 25 marzo con una giornata ricca di celebrazioni. Giovedì il saluto al presule uscente, Sorrentino. lanazione.it Tutte le tappe dell'ingresso del nuovo Vescovo di Assisi il 25 marzoSono state rese note dalla Diocesi di Assisi tutte le tappe dell'ingresso del nuovo Vescovo di Assisi, Monsignor Felice Accrocca. Si comincia con la Santa Messa di saluto di monsignor Sorrentino il 19 ... acistampa.com Ci ha conquistato . Ci ha regalato incredibili momenti di musica . Ci ha rallegrato con la sua energia e simpatia ! Quanti vorrebbero nuovamente vedere Laura Pausini alla conduzione di Sanremo 2027 insieme al nostro Stefano De Martino Dimmelo in - facebook.com facebook I primi momenti di Adriana, Ibiza, Renato e Raul al #GFVIP x.com