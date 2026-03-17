Sean Penn, attore, regista e produttore americano, ha deciso di rimanere a Kyiv nonostante le tensioni. L’attore ha scelto di non partecipare a cerimonie formali e preferisce restare in Ucraina, dove si trova attualmente. La sua presenza è stata notata in diverse occasioni pubbliche nella capitale, senza apparire in eventi ufficiali o cerimonie di premiazione.

Chalamet punito, un film snobbato e uno pseudo Bergman. Paul Thomas Anderson fa il pieno Sean Penn, attore regista e produttore americano allergico alle cerimonie pompose e ingessate come quelle dell’Academy Award, l’altro ieri sera non si è presentato sul palco degli Oscar a Los Angeles. Era infatti in viaggio verso Kyiv quando è stato proclamato vincitore nella categoria miglior attore non protagonista per “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson. A ritirare la terza statuetta della sua carriera è stato Kieran Culkin, vincitore della stessa categoria l’anno scorso, che dal palco ha spiegato al pubblico che Penn non aveva potuto essere presente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il nostro personalissimo Oscar a Sean Penn, che non abbandona Kyiv

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