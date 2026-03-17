Il nonno della Schlein testimonial del Sì | spunta l’intervista a Radio Radicale che sconfessa Elly

Un'intervista trasmessa da Radio Radicale mette in discussione le affermazioni di Elly Schlein sul referendum sulla Giustizia. Nel servizio, il nonno della leader politica compare come testimonial del Sì, contraddicendo le sue dichiarazioni pubbliche. La presenza dell'intervista solleva dubbi sulla coerenza delle dichiarazioni di Schlein e aggiunge un nuovo elemento alla discussione sul tema.

Ci mancava solo l’archivio di Radio Radicale a sconfessare in maniera clamorosa Elly Schlein sul referendum sulla Giustizia. Ai partigiani da tastiera che gridano all’attentato alla Costituzione potrebbe rispondere questa intervista a d Agostino Viviani, giurista, senatore socialista e nonno di Elly, morto nel 2009. L’intervista a Radio Radicale ( link ). Nonno Agostino fu uno strenuo sostenitore della separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante, considerandola un passo necessario per garantire la terzietà del giudice. Una clamorosa sconfessione, quindi, dell’attuale posizione del Partito democratico guidato dalla nipote: Viviani proponeva infatti una riforma garantista per superare l’unificazione delle funzioni di stampo fascista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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