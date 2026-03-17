Il Napoli venerdì a Cagliari potrebbe togliersi lo sfizio di mettere pressione all’Inter Repubblica

Venerdì il Napoli affronta il Cagliari in trasferta. La partita potrebbe influenzare la classifica di Serie A, dato che il risultato potrebbe consentire alla squadra campana di mettere pressione all’Inter in vetta. La sfida si svolge in un momento cruciale della stagione, con il Napoli che cerca di consolidare la propria posizione. La partita si gioca a Napoli, con l’obiettivo di ottenere punti importanti.

Il Napoli a Cagliari potrebbe togliersi lo sfizio di mettere pressione all’Inter (Repubblica) A Napoli si gioca con lo scudetto. Repubblica Napoli – con Marco Azzi – giustamente ricorda i cinque punti che il Napoli ha di vantaggio sulla quinta, perché è la Champions l’obiettivo possibile della squadra di Conte. Il resto al momento è pura immaginazione. Scrive Repubblica: L’anticipo di venerdì pomeriggio a Cagliari, per quanto poco gradito, offre al Napoli anche una gustosa opportunità per alzare l’asticella. Vincendo venerdì pomeriggio in Sardegna, infatti, gli azzurri supererebbero il Milan sul secondo gradino del podio e si porterebbero a -6 dalla capolista Inter, costringendola ad affrontare con maggiori patemi la trasferta di domenica a Firenze. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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