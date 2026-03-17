Un’indagine è stata avviata dopo una frase pronunciata in casa, che ha portato alla luce una vicenda inquietante. La scoperta ha coinvolto una famiglia, con dettagli che hanno attirato l’attenzione delle autorità e dei media. La notizia ha fatto rapidamente il giro, suscitando grande interesse tra il pubblico e portando a un’attenzione diffusa sulla situazione.

Tutto comincia con una frase pronunciata in casa. Una frase semplice, ma sufficiente a far scattare un’indagine che oggi scuote profondamente l’opinione pubblica. “Ho trovato delle foto nel computer di mamma”. È da questa confidenza fatta al padre che prende avvio l’inchiesta che ha portato all’arresto di due persone: un giornalista con un passato ai vertici dell’informazione televisiva e una docente di liceo. Le accuse sono gravissime: violenza sessuale su minori, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due avrebbero scambiato per mesi immagini e video che ritraevano minori. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il mostro dentro casa: l’inchiesta partita dal racconto di una figlia

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