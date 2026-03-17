Un pasticciere napoletano ha vinto il concorso Mille & Un Babà 2026 con la sua creazione che combina ricotta di bufala e agrumi. La competizione ha riunito diversi artigiani provenienti da tutta Italia, tutti impegnati a presentare le loro interpretazioni del dolce tipico. La giuria ha premiato questa versione come la migliore del paese, aggiudicandosi il riconoscimento.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. È Salvatore Catapano, pastry chef del Giardini Poseidon Terme di Ischia, il trionfatore della quinta edizione di Mille & Un Babà 2026, il prestigioso contest ideato da Mulino Caputo per premiare il miglior babà d’Italia. La gara ha visto una partecipazione agguerrita di talenti provenienti da diverse regioni italiane, ognuno con creazioni uniche e innovative. A soli 32 anni, Catapano porta con sé esperienze consolidate, avendo lavorato in rinomati ristoranti e pasticcerie sia in Italia che all’estero. Le sue tappe hanno incluso illustri nomi come Pascal Lac a Nizza e la prestigiosa Pasticceria Veneto di Iginio Massari. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il miglior babà d’Italia: ricotta di bufala e agrumi, trionfa pasticciere napoletano.

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