Il messo comunale ora non può ricordare

Il messo comunale attualmente non può ricordare fatti, sia recenti che lontani nel tempo, a causa di una condizione fisica che influisce sulla sua memoria. Questa difficoltà gli impedisce di sostenere il processo, lasciando in sospeso le attività legate alle sue funzioni. La situazione ha portato a una sospensione temporanea delle sue responsabilità, mentre si cercano soluzioni per affrontare il problema.

Al momento risulta avere problemi di memoria causati da una condizione fisica: non è in grado di ricordare fatti lontani nel tempo e neppure recenti, quindi a oggi non è capace di sostenere il processo. È la conclusione a cui è giunta la psichiatra Matilde Forghieri, incaricata dal tribunale di fare una perizia su Roberto Campari, ex messo comunale 59enne imputato nell’udienza preliminare sul traffico illecito di residenze, inchiesta nell’ambito della quale fu arrestato nel dicembre ’23. Secondo il medico, la situazione del 59enne non appare a oggi irreversibile: il giudice Luca Ramponi (foto) ha così deciso di stralciare momentaneamente la sua posizione, rinviando a settembre per un aggiornamento sulle sue condizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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