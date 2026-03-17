il mattino il dovere e la passione di informare ogni giorno

I giornalisti del Mattino hanno celebrato il 16 marzo, anniversario della fondazione del quotidiano, con un messaggio di auguri che, pur non essendo un vero e proprio compleanno, sottolinea il loro impegno quotidiano nel fornire notizie. La ricorrenza viene ricordata come un momento di riflessione sulla missione di informare, senza addentrarsi in approfondimenti o commenti.

Un buon non compleanno a noi: è l’augurio che ieri, 16 marzo, tutti i giornalisti del Mattino si sono rivolti nell’anniversario della fondazione del giornale, avvenuta proprio in quel giorno alle soglie della primavera del 1892 ad opera di Matilde Serao e Edoardo Scarfoglio. Lo facciamo prendendo in prestito l’unbirthday, il celebre paradosso di Lewis Carroll nel suo capolavoro “Alice nel paese delle Meraviglie”. Il Cappellaio Matto e la Lepre Marzolina, brindando con il tè, vogliono festeggiare una ricorrenza che cade ogni giorno dell'anno escluso, appunto, quello del compleanno. Ovvero 364 giorni su 365. Un espediente intrigante e scaltro per avere più tempo per festeggiare. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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