Il marito islamico | bigamo e col bonus bebè

A «Fuori dal coro» viene raccontata la vicenda di Luisa Battisti, che si è unita a un uomo egiziano. Dopo il matrimonio, l’uomo si è radicalizzato, mentre lei si dichiara ancora sposata e denuncia di essere stata coinvolta in un rapporto complicato. La storia evidenzia le dinamiche di una relazione tra un’italiana e un uomo di origine egiziana, con aspetti legati a questioni di bigamia e bonus bebè.

Luisa Battisti ha 60 anni, fa l’infermiera a Roma. Ha raccontato a Fuori dal Coro come, senza saperlo, si è ritrovata in un matrimonio poligamo. Ma non solo: racconta anche come si sia trovata sola davanti a un processo di radicalizzazione avvenuto in Italia. «Pensavo che da due culture diverse potesse nascere un arricchimento», dice oggi. L’uomo di cui si innamora è un cittadino egiziano, musulmano: due anni di fidanzamento, viaggi in Egitto, l’accoglienza calorosa della famiglia di lui. Una fede moderata, nessun segnale d’allarme. Il matrimonio arriva al Cairo, con rito civile in ambasciata. Prima, però, c’era stato il matrimonio orfi, un’unione temporanea che permette alla coppia di dormire insieme senza violare le norme religiose locali. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il marito islamico: bigamo e col bonus bebè Articoli correlati A sedici famiglie vigolzonesi il bonus bebèIl Comune di Vigolzone ha incontrato le famiglie e consegnato il bonus da 500 euro: sono 16 i bambini nati nel corso del 2025 Il Comune di Vigolzone... Confermato il Bonus Bebè: "Supporto a famiglie e attività"Anche per il 2026 è attivo il contributo comunale Bonus Bebè, erogato attraverso il circuito locale di cashback ’La Vantaggiosa Baby’, la nuova card...