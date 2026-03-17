Il Mantova batte 3-0 il Cesena e si allontana dalla zona rossa

Da sport.quotidiano.net 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Mantova ha vinto 3-0 contro il Cesena, consolidando la posizione in classifica e allontanandosi dalla zona retrocessione. La partita si è conclusa con tre reti decisive e senza subire gol, dimostrando solidità in fase offensiva e difensiva. La squadra di Modesto ha conquistato i tre punti fondamentali in casa, migliorando la propria situazione in classifica.

Il Mantova ha imboccato la strada giusta. La squadra di Modesto liquida con un inequivocabile 3-0 il Cesena, appena affidato ad Ashley Cole, e conquista davanti al proprio pubblico la vittoria che può rappresentare la svolta definitiva per i biancorossi che hanno fatto vedere di avere le carte in regola per raggiungere la salvezza. I virgiliani partono decisi a festeggiare il 115esimo compleanno della società  conquistando tre punti che sarebbero fondamentali nella corsa per la salvezza e il nuovo ciclo romagnolo di Cole mantiene la parità solo per 6’. Trimboli porta avanti una prolungata azione con caparbietà. La difesa cesenate non riesce ad allontanare e la sfera arriva a Dembelé, che serve nuovamente Trimboli che senza pensarci due volte prova un tiro-cross che viene deviato nella propria porta da Zaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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