Il Mantova batte 3-0 il Cesena e si allontana dalla zona rossa

Il Mantova ha vinto 3-0 contro il Cesena, consolidando la posizione in classifica e allontanandosi dalla zona retrocessione. La partita si è conclusa con tre reti decisive e senza subire gol, dimostrando solidità in fase offensiva e difensiva. La squadra di Modesto ha conquistato i tre punti fondamentali in casa, migliorando la propria situazione in classifica.

Il Mantova ha imboccato la strada giusta. La squadra di Modesto liquida con un inequivocabile 3-0 il Cesena, appena affidato ad Ashley Cole, e conquista davanti al proprio pubblico la vittoria che può rappresentare la svolta definitiva per i biancorossi che hanno fatto vedere di avere le carte in regola per raggiungere la salvezza. I virgiliani partono decisi a festeggiare il 115esimo compleanno della società conquistando tre punti che sarebbero fondamentali nella corsa per la salvezza e il nuovo ciclo romagnolo di Cole mantiene la parità solo per 6’. Trimboli porta avanti una prolungata azione con caparbietà. La difesa cesenate non riesce ad allontanare e la sfera arriva a Dembelé, che serve nuovamente Trimboli che senza pensarci due volte prova un tiro-cross che viene deviato nella propria porta da Zaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Mantova batte 3-0 il Cesena e si allontana dalla zona rossa Articoli correlati Mancuso allo scadere: il Mantova batte 2-1 il Bari e si tira fuori dalla zona retrocessioneMantova, 7 febbraio 2026 – Un gol allo scadere del recupero di Mancuso, a lungo inseguito dai Galletti nel mercato di gennaio, fa esplodere di gioia... Serie B. Mantova, tre punti pesantissimi per allontanarsi dalla zona “rossa“MANTOVA Concreto, concentrato, vincente: il Mantova batte 2-0 la Juve Stabia e conquista tre punti fondamentali nella lotta salvezza. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mantova batte Temi più discussi: Gol ed emozioni nel venerdì di campionato: pari della Meta Catania, la Roma 1927 vince il derby; La Meta Catania vince 3-2 a Mantova e si riscatta; Meta Catania, reazione e tre punti contro il Mantova: vittoria per 3-2 con doppietta di Albertico; Ciclone Frosinone sulla Samp. Pohjanpalo-gol, Palermo ok. Il Pescara vola con Insigne, Bari travolto. Il Mantova batte 3-0 il Cesena e si allontana dalla zona rossaLa squadra di Modesto compie un significativo passo in avanti in classifica. Un bel regalo per il 115esimo compleanno della società ... sport.quotidiano.net Il Cesena cade 3-0 a Mantova. Cole: male la primaL'esonero non offre lo scossone richiesto: brutta prestazione dei bianconeri, schierati dal neo tecnico con un inedito 4-2-3-1. Un autogol di Zaro apre il match, chiuso poi da Meroni e Mancuso ... ilrestodelcarlino.it Il #Bari batte nettamente la #Reggiana, pari in #EmpoliMantova I risultati del sabato pomeriggio in B x.com Il Bari batte nettamente la Reggiana, pari in Empoli-Mantova I risultati del sabato pomeriggio in B - facebook.com facebook