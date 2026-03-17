Dopo un lungo infortunio, Hojlund ha avuto un inizio di stagione molto positivo, attirando l’attenzione. Nel frattempo, Lukaku è scomparso dai radar e il suo futuro non è chiaro. La squadra sta vivendo una fase di cambiamenti e discussioni, con molti occhi puntati sulle decisioni che verranno prese in estate. La situazione attuale lascia aperti diversi scenari sul prossimo mercato.

Chi l’avrebbe mai detto, Romelu Lukaku che scalda la panchina. Big Rom, il manifesto del gioco di Antonio Conte, protagonista dello scudetto 20242025, trascinatore della scorsa stagione, relegato a guardare i match da bordocampo dall’allenatore che più di tutti l’ha valorizzato in carriera. Questa è la scena che si ripete di domenica in domenica. Romelu è reduce da un grave infortunio: la lesione del retto femorale della coscia sinistra. Maledetta l’ultima amichevole del ritiro pre campionato, quella con l’Olimpyacos, che avrebbe dovuto chiudere per Big Rom una pre season vissuta ad alti giri. Il belga, infatti, tra Dimaro e Castel di Sangro ha restituito sensazioni estremamente positive, di un centravanti capace di poter dire la propria anche in questa stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il lungo infortunio e l'esplosione di Hojlund: Lukaku è sparito, che succederà in estate?

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