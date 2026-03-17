Domenica si è svolta la presentazione ufficiale del restauro del lavatoio pubblico di Monte a Pescia, realizzato grazie all’intervento dell’associazione Borgo di Avvistamento. I volontari hanno portato a termine i lavori di recupero, riportando in luce un elemento che rappresenta un tratto importante del patrimonio locale. L’opera, ora restaurata, è considerata un simbolo della comunità.

Domenica è stato presentato ufficialmente il restauro del lavatoio pubblico di Monte a Pescia, voluto ed eseguito dalla locale associazione Borgo di Avvistamento. I volontari hanno lavorato, coinvolgendo il Club Alpino Italiano e numerosi sostenitori privati, Banca di Pescia e Cascina, Ristorante Monte a Pescia, Onoranze Funebri Molendi, Atum di Sergio Pizza, Auto Pippi Pescia, Massimo Incerpi, Farmacia Bertolai e Pasticceria Toscana, per restituire la struttura alla comunità. In occasione dell’inaugurazione, presenti il parroco don Valerio Mugnaini, che ha impartito la benedizione al lavatoio, il sindaco Riccardo Franchi e, a rappresentare il CAI; Letizia Ferrari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il lavatoio di Monte a Pescia. L’opera di restauro dei volontari: "Simbolo della nostra identità"

Articoli correlati

Tricolore a scuola, Valditara ai Presidi: “Curate la bandiera, è simbolo della nostra identità”. La notaIl Ministro Valditara ha inviato una nota alle scuole richiamando al rispetto del Tricolore come simbolo identitario e disponendo la sostituzione...

Tricolore a scuola, Valditara ai Presidi: “La bandiera è simbolo della nostra identità, si deve sostituire se scolorita”. La notaIl Ministro Valditara ha inviato una nota alle scuole richiamando al rispetto del Tricolore come simbolo identitario e disponendo la sostituzione...

Contenuti e approfondimenti su Simbolo della

Argomenti discussi: Il lavatoio di Monte a Pescia. L’opera di restauro dei volontari: Simbolo della nostra identità; LAVATOIO DI MONTE A PESCIA RESTAURATO. Nuova vita, le foto, il compositore Pacini.

Il lavatoio di Monte a Pescia. L’opera di restauro dei volontari: Simbolo della nostra identitàDomenica è stato presentato ufficialmente il restauro del lavatoio pubblico di Monte a Pescia, voluto ed eseguito dalla locale associazione Borgo di Avvistamento. I volontari hanno lavorato, ... lanazione.it