Abbiamo parlato con Cassandra Mori, responsabile delle attività educative della Caritas Diocesana, per scoprire come il settore della moda stia adottando pratiche di riuso. La conversazione si è concentrata sulle iniziative e sui progetti che coinvolgono il riutilizzo di abiti, evidenziando l’impegno nel promuovere un approccio più sostenibile nel mondo della moda.

Abbiamo fatto qualche domanda a Cassandra Mori, responsabile delle attività educative della Caritas Diocesana. Quando e come è nata l’idea di parlare di sostenibilità anche a scuola? "La sostenibilità e il Fast Fashion sono questioni che toccano tutti nella quotidianità: comprare un vestito è un gesto a cui non attribuiamo troppo peso, ma che ha conseguenze sulle persone e sull’ambiente. Portare questo tema nelle aule ci è sembrato quindi necessario". Cosa significa sostenibilità? "In tre parole: attenzione, creatività, stile di vita". I giovani sono interessati all’argomento? "Sì. Abbiamo sempre riscontrato interesse, partecipazione, dialogo e una riflessione personale sulle scelte quotidiane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il lato “luminoso” del fashion: il riuso

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