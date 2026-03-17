Il labbro leporino il filosofo Habermas e quei bimbi speciali che attraverso il dolore diventano leader

Il labbro leporino è una condizione che interessa alcuni bambini, mentre Jurgen Habermas era un filosofo tedesco recentemente scomparso. In un suo intervento, Habermas ha affermato che i bambini con labiopalatoschisi possono avere un futuro perfetto. La sua dichiarazione ha attirato l'attenzione su questi piccoli e sulle loro potenzialità. La questione è stata discussa in diverse occasioni pubbliche e incontri ufficiali.

Roma, 16 marzo 2026 – Pensa a un gigante come Jurgen Habermas, il filosofo tedesco appena scomparso, quando deve far capire che i bambini affetti da labiopalatoschisi “hanno un futuro perfetto. Ho curato piccoli pazienti che oggi fanno i cantanti”. Alberto Bianchi, direttore dell’Unità operativa complessa di chirurgia maxillo-facciale all’ospedale San Marco di Catania, appena eletto presidente della SILPS (Società italiana delle labiopalatoschisi e malformazioni cranio-facciali), ricorda che anche il filosofo tedesco appena scomparso è nato con quella patologia, parola difficile, che di solito traduciamo con ‘labbro leporino’. Proprio la sua difficoltà, osserva il medico, “lo ha ispirato per gli studi sul linguaggio”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il labbro leporino, il filosofo Habermas e quei bimbi speciali “che attraverso il dolore diventano leader” Articoli correlati Leggi anche: Morto a 96 anni il grande filosofo Jürgen Habermas, il pensatore che ha cambiato il dibattito sulla democrazia È morto a 96 anni Jürgen Habermas. Chi era il filosofo tedesco che ripensò l’Europa dopo il nazismoÈ morto a 96 anni Jürgen Habermas, tra i più influenti pensatori europei del secondo dopoguerra e figura centrale della Scuola di Francoforte. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il labbro leporino il filosofo Habermas... Temi più discussi: E' morto Jurgen Habermas, il filosofo che credeva nell'Europa unita; Addio a Jurgen Habermas, il filosofo che sognava l'Europa unita; Jürgen Habermas, un gigante del pensiero per l'Europa unita. Morto Jurgen Habermas, il filosofo che credeva nell'Europa unitaJurgen Habermas, filosofo, sociologo e professore universitario scomparso all'età di 96 anni, rappresentava come pochi altri la volontà della Germania di riscattarsi da quel passato tragico, recuperan ... ansa.it È morto il filosofo tedesco Jürgen HabermasJürgen Habermas, filosofo, sociologo e professore universitario scomparso oggi all'età di 96 anni, rappresentava come pochi altri la volontà della Germania di riscattarsi da quel passato tragico, recu ... swissinfo.ch Il mercato uccide il pensiero: così Habermas stanò i liberisti (Vero. Ci sarebbe però da ridire sul fatto che Habermas sia l’ultimo filosofo della Scuola di Francoforte: non è così. È stato solo l’ultimo esponente della seconda generazione di questa scuola inaugur x.com Il 14 marzo, all’età di 96 anni è mancato Jürgen Habermas, tra i massimi filosofi contemporanei. Le sue opere hanno segnato il pensiero non solo europeo per oltre mezzo secolo, lasciando in eredità prospettive originali e innovative in filosofia, sociologia, dirit - facebook.com facebook