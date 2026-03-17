Il labbro leporino il filosofo Habermas e quei bimbi speciali che attraverso il dolore diventano leader

Da quotidiano.net 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il labbro leporino è una condizione che interessa alcuni bambini, mentre Jurgen Habermas era un filosofo tedesco recentemente scomparso. In un suo intervento, Habermas ha affermato che i bambini con labiopalatoschisi possono avere un futuro perfetto. La sua dichiarazione ha attirato l'attenzione su questi piccoli e sulle loro potenzialità. La questione è stata discussa in diverse occasioni pubbliche e incontri ufficiali.

Roma, 16 marzo 2026 – Pensa a un gigante come Jurgen Habermas, il filosofo tedesco appena scomparso, quando deve far capire che i bambini affetti da labiopalatoschisi “hanno un futuro perfetto. Ho curato piccoli pazienti che oggi fanno i cantanti”. Alberto Bianchi, direttore dell’Unità operativa complessa di chirurgia maxillo-facciale all’ospedale San Marco di Catania, appena eletto presidente della SILPS (Società italiana delle labiopalatoschisi e malformazioni cranio-facciali), ricorda che anche il filosofo tedesco appena scomparso è nato con quella patologia, parola difficile, che di solito traduciamo con ‘labbro leporino’. Proprio la sua difficoltà, osserva il medico, “lo ha ispirato per gli studi sul linguaggio”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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