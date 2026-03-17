Il guardalinee di Arsenal-Bayer crolla in campo travolto dai giocatori | non si accorge di loro

Durante la partita tra Arsenal e Bayer Leverkusen, un guardalinee olandese è stato ripreso mentre crollava in campo sotto il peso di alcuni giocatori tedeschi, senza rendersene conto. L'incidente si è verificato mentre gli atleti si scontravano, e l'arbitro ha assistito alla scena senza intervenire immediatamente. La partita è continuata dopo l'accaduto, senza ulteriori interruzioni.

Durante Arsenal-Bayer Leverkusen il guardalinee olandese viene inquadrato mentre cade incredibilmente in campo travolto dallo scontro con alcuni calciatori tedeschi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Diretta gol Champions League LIVE: si parte con Bayer Leverkusen ArsenalMago Forest non ha dubbi: «È una Juve che può andare in Champions League, ma che ci andiamo a fare con questa squadra? Su Vlahovic…» Lewandowski può... Leggi anche: Arteta conferma il ritorno di Saliba per Arsenal-Bayer Leverkusen Tutto quello che riguarda Il guardalinee di Arsenal Bayer crolla... Temi più discussi: Chi è l'arbitro? I direttori di gara di tutte le partite di UEFA Champions League; Bayer Leverkusen - Arsenal : 1 - 1 (Champions League): cronaca, tabellino e statistiche; L’Arsenal vuole due stelle della nazionale tedesca: doppio colpo a costo zero; L’Arsenal inizia i colloqui preliminari con il gioiello della Bundesliga. Arsenal-Bayer Leverkusen, il risultato in diretta LIVEAll'Emirates l'Arsenal affronta il Bayer Leverkusen nella sfida di ritorno degli ottavi di finale. Si riparte dall'1-1 dell'andata. Nel primo tempo la squadra di Arteta la sblocca con un super gol di ... sport.sky.it LIVE Arsenal-Bayer Leverkusen 2-0 Champions 2025/2026: Gol di Declan Rice ArsenalChampions 2025/2026, Ottavi di finale. Cronaca minuto per minuto di Arsenal-Bayer Leverkusen: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Lo Sporting Lisbona ribalta il Bodo Glimt ai supplementari: 5-0 e quarti conquistati. Ora attende la vincente di Arsenal-Bayer Leverkusen x.com Diretta Champions: City-Real, Chelsea-Psg e Arsenal-Bayer in tempo reale, i primi verdetti - facebook.com facebook