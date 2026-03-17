Il gran colpo di Amplifon | suo il controllo Gn Hearing

Amplifon ha acquisito il controllo di Gn Hearing, rafforzando così la sua presenza nel settore dell’audiologia. L’azienda italiana continua a espandersi a livello globale, concentrandosi sulla crescita internazionale e sulla consolidazione della propria posizione nel mercato. La mossa rappresenta un passo importante nella strategia di Amplifon, che mira a innovare e ampliare la propria offerta nel settore.

Amplifon accelera la strategia di crescita internazionale e punta a ridefinire gli equilibri del settore dell'audiologia. Il gruppo italiano guidato da Enrico Vita ha firmato un accordo definitivo con la danese GN Store Nord per acquisire l'intero business hearing, Gn Hearing, con un'operazione che valuta l'attività circa 2,3 miliardi su base cash and debt-free. Il corrispettivo prevede una componente in cassa di 1,69 miliardi e l'emissione di 56 milioni di azioni Amplifon a favore del venditore. Il closing è atteso entro la fine del 2026, una volta completati i passaggi regolatori. L'operazione segna un passaggio strategico per Amplifon, che diventa produttore da puro retailer, e rappresenta la naturale evoluzione della collaborazione di lunga data tra le due società. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il gran colpo di Amplifon: suo il controllo Gn Hearing Articoli correlati Amplifon, 2,3 miliardi per l’acquisizione di Gn HearingAmplifon ha firmato un accordo definitivo con Gn Store Nord per l’acquisizione dell’intero business Hearing attraverso una combinazione di azioni e... Udito a rischio per 1 mld di giovani, le iniziative di Amplifon nel World Hearing Day(Adnkronos) – Nel mondo oltre 1,5 miliardi di persone (che saliranno a 2,5 miliardi entro il 2050) convivono con un calo dell'udito, con oltre 1... Approfondimenti e contenuti su Il gran colpo di Amplifon suo il... Argomenti discussi: Il gran colpo di Amplifon: suo il controllo Gn Hearing. Il gran colpo di Amplifon: suo il controllo Gn HearingOperazione da 2,3 miliardi con un'offerta mista tra carta e azioni. Closing entro fine 2026. Giù il titolo ... msn.com Amplifon rileva GN Hearing per 2,3 miliardi dalla danese GN Store Nord. Il titolo cade, ecco perchéOperazione mista in contanti e azioni: il gruppo italiano paga 1,69 miliardi di euro in cassa e 56 milioni di azioni Amplifon ... milanofinanza.it