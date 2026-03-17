il futuro prossimo secondo bruno arpaia

Il festival Lectura Mundi, organizzato dall’associazione ScriptaBo, entra nel vivo con il focus sull’acqua. La manifestazione, che si concentra su scritti e riflessioni legate a questo elemento, coinvolge numerosi autori e partecipanti. L’evento si svolge in diverse location e propone incontri, reading e presentazioni di libri, tutti centrati sul tema scelto per quest’anno.

Entra nel vivo il festival Lectura Mundi, organizzato dall’associazione ScriptaBo e dedicato quest’anno al tema ’Scritti sull’acqua’. Narrativa, scienza, storia, lettura, tutto con un forte legame con il territorio: i libri che saranno presentati in un fitto programma e in luoghi diversi fino a domenica sono un punto di partenza per raccontare l’acqua nel 2026. E si comincia già domani mattina alle 10 con la premiazione del concorso ’Vince chi legge’ riservato alle scuole superiori: all’Oratorio San Filippo Neri Bruno Arpaia incontra le classi in gara. Il giornalista e scrittore sarà poi protagonista alle 20,30, sempre al San Filippo Neri, dell’incontro con Carlo Lucarelli: dialogo che parte da ’Qualcosa là fuori’, romanzo del 2016 e ’Il mondo senza inverno’ che invece è appena uscito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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