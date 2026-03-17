Nvidia ha annunciato una nuova strategia concentrata sull’inferenza, una tecnologia chiave per l’intelligenza artificiale. Il CEO dell’azienda ha stimato che nei prossimi due anni il suo business potrà generare entrate per mille miliardi di dollari. La notizia arriva in un momento in cui l’attenzione sul settore tecnologico e sulle applicazioni dell’intelligenza artificiale si intensifica.

Mille miliardi di dollari in due anni. È la cifra stimata dal ceo di Nvidia, Jensen Huang, fiducioso che la sua azienda possa ricavare nel prossimo biennio. “Il punto di svolta è arrivato”, aggiunge parlando dal palco della conferenza annuale per gli sviluppatori a San José. L’anno scorso aveva promesso 500 miliardi di dollari di ordini entro la fine dell’anno in corso, per cui le sue previsioni sono raddoppiate. Il motivo sta nell’enorme crescita nella domanda di potenza di calcolo, “aumentata di un milione di volte in due anni”. A guidare la crescita è l’inferenza, ovvero la capacità di far funzionare i modelli in tempo reale rispondendo alle esigenze degli utenti, un campo in cui la concorrenza è aumentata. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il futuro è dell’inferenza. Nvidia annuncia “la svolta”

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