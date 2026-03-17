Il film si concentra sullo scontro di Champions League tra Barcellona e Newcastle United, con particolare attenzione ai colloqui per il rinnovo del contratto di Hansi Flick. L’allenatore ha dichiarato che al momento non è il momento di discutere il prolungamento, mentre si preparano alla partita. La discussione sul futuro di Flick non viene approfondita in questa fase, mentre si concentrano sulla sfida europea in programma.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Hansi Flick crede che “non è il momento adesso” di parlare del rinnovo del suo contratto con il Barcellona mentre si preparano ad affrontare il Newcastle United negli ottavi di Champions League. Il presidente del Barça Joan Laporta, che ha recentemente vinto le elezioni presidenziali del club, ha rivelato che vuole che Flick prolunghi la sua permanenza fino al 2028 e che un accordo è vicino. Flick ha aiutato il Barça a vincere il triplete nazionale la scorsa stagione, mentre in questa stagione è in testa alla Liga e è uno dei favoriti per la vittoria della Champions League. Secondo il supercomputer Opta, il Barça è il terzo favorito per la vittoria della massima competizione europea (11,2%), dopo Arsenal (28%) e Bayern Monaco (21,2%). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il film si è concentrato sullo scontro di Champions League durante i colloqui per il rinnovo del Barcellona

Articoli correlati

Leggi anche: Acquista biglietti per Newcastle-Barcellona di Champions League il 10 marzo 2026. Ecco come.

McLaren non sarà al via del primo giorno di test a Barcellona: si lavora sullo sviluppo della MCL40La McLaren ha annunciato che non sarà presente nel primo giorno di test di F1 a Barcellona, in programma dal 26 al 30 gennaio.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Champions League

Temi più discussi: Partite di Champions League: dove vedere il ritorno degli ottavi di finale; Atalanta-Bayern 1-6: scusate il disturbo in Champions League; Champions League, Real Madrid-Manchester City: spettacolo al Bernabeu; Champions League, dove vedere le quattro partite di oggi in diretta (tre sono già decise).

Come vedere Bayern Monaco-Atalanta in diretta streaming (Champions)Come e dove vedere in diretta streaming sui tuoi dispositivi Bayern Monaco-Atalanta, ritorno degli ottavi di finale della Champions League. punto-informatico.it

Champions League, sorpresa Qarabag: è a punteggio pieno con Arsenal e Psg. Beffa CityIl mercoledì della seconda giornata di Champions League si apre con la novità Qarabag, che vince ancora e resta a punteggio pieno, al momento in compagnia addirittura di Bayern, Real Madrid e Inter, e ... corrieredellosport.it

Bayern Monaco-Atalanta, le probabili formazioni degli ottavi di Champions League #SkySport #SkyUCL x.com

"L'Inter vince 5 Champions League di fila, poi fa 5 anni in Serie B: accetti" I pareri tra i tifosi nerazzurri sono contrastanti "Ci omologhiamo alla Juve" - facebook.com facebook