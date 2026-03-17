Il Cremlino ci ascolta dai tetti di Vienna

Sui tetti del complesso diplomatico russo di Russencity, situato sulla riva est del Danubio, le antenne satellitari sono rivolte verso altri orizzonti e non verso Mosca. Questi impianti si trovano su un’area di nove acri e sono visibili dall’esterno, creando un’immagine insolita di un edificio che, pur appartenendo a una missione diplomatica, presenta installazioni tecniche che attirano l’attenzione.

Sui tetti di Russencity, il complesso diplomatico russo di nove acri sulla riva est del Danubio, le antenne satellitari non puntano verso Mosca. Puntano a ovest. E si muovono: alla vigilia della Munich Security Conference di febbraio, uno dei più grandi è stato riorientato per poi tornare alla posizione originale il giorno dopo la fine dei lavori. Un’inchiesta del Financial Times, basata su due anni di fotografie ad alta risoluzione raccolte dal collettivo NomenNescio e su fonti nei servizi di sicurezza europei, conferma ciò che l’intelligence occidentale sa da tempo: Vienna è la principale piattaforma signals intelligence (Sigint) del Cremlino in Occidente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il Cremlino ci ascolta dai tetti di Vienna Articoli correlati “Ci stanno ammazzando tutti”. L’Iran affoga nel sangue, ospedali e obitori pieni: “Sparano dai tetti”In Iran la rivolta popolare contro il regime teocratico di Khamenei ha raggiunto livelli di violenza e repressione senza precedenti. “Vienna..! Vienna...“, torna il Concerto di Capodanno al MorlacchiE’ ormai un grande classico delle feste in città, un appuntamento molto amato, entrato nel costume come evento culturale di spicco all’inizio di ogni...