Il nuovo presidente di Cia–Agricoltori Italiani di Imola ha tenuto il suo primo incontro istituzionale, incontrando rappresentanti delle istituzioni locali. Durante l’appuntamento, sono stati affrontati i temi principali legati alle criticità del settore agricolo e alle possibili prospettive future. Giovannini ha avviato un ciclo di confronti per approfondire le questioni che interessano il mondo agricolo della zona.

Primo incontro istituzionale per il nuovo presidente di Cia–Agricoltori Italiani di Imola, Jacopo Giovannini, che ha avviato un ciclo di confronti con le istituzioni locali per discutere delle principali criticità e prospettive del settore agricolo. Il debutto è avvenuto con l’assessore Pierangelo Raffini, titolare delle deleghe ad Agricoltura e Attività produttive. Durante il colloquio Giovannini ha illustrato i punti principali del proprio programma, ribadendo il ruolo strategico dell’agricoltura per l’economia del territorio e la necessità di sostenere chi lavora la terra. "L’agricoltore deve tornare a svolgere il ruolo di produttore di cibo e custode del territorio – ha spiegato – ma negli ultimi anni questa funzione è diventata complessa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il contadino torni il custode del territorio"

Articoli correlati

Valentino (PD): “La Provincia torni motore di sviluppo e coesione per tutto il territorio”“Partiamo da un dato oggettivo: oggi le Province operano con funzioni ridotte e, troppo spesso, senza un adeguato sostegno finanziario.

Leggi anche: Il ritorno del Verziere. Mercato contadino in Largo Augusto

Tutto quello che riguarda contadino torni

Argomenti discussi: Il contadino torni il custode del territorio.

Il contadino torni il custode del territorioPrimo incontro istituzionale per il nuovo presidente di Cia–Agricoltori Italiani di Imola, Jacopo Giovannini, che ha avviato un ciclo ... ilrestodelcarlino.it

Villa Cortese, sabato 7 torna il Mercato ContadinoSabato 7 marzo avremo a Villa Cortese la nuova edizione del Mercato Contadino l’appuntamento mensile con i produttori locali e regionali dei Mercati Contadini Alto Milanese. Il mercato è organizzat ... ticinonotizie.it