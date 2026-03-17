Il Chelsea ha pagato oltre 47,5 milioni di sterline tra il 2011 e il 2018 in mazzette per assicurarsi sette giocatori, mentre il Manchester United si è rifiutato di pagare. Lo scandalo è emerso pubblicamente e viene alimentato dalla mancanza di risposte ufficiali da parte delle istituzioni coinvolte. La vicenda riguarda pagamenti illeciti effettuati dal club londinese durante questo arco di tempo.

Lo scandalo è scoppiato, alimentato anche dalla non-risposta istituzionale. Il Chelsea ha effettuato pagamenti illeciti – mazzette – per oltre 47,5 milioni di sterline in un periodo di otto anni, dal 2011 al 2018, per garantirsi l’ingaggio di sette giocatori. Campioni che hanno contribuito a far vincere in quegli anni 8 trofei, tra cui due campionati (con Mourinho e Antonio Conte) e una Champions League. Li hanno puniti per ora con una multa da poco più di 10 milioni di sterline, e con il blocco parziale del mercato. I nomi in ballo sono importanti, come racconta tra gli altri il Times. Ci sono Eden Hazard e David Luiz, Willian e Samuel Eto’o, Ramires e Schürrle, Matic e tre giocatori non identificati (probabilmente perché minorenni all’epoca). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Chelsea prese Hazard pagando mazzette (che lo United non volle pagare): un affare d’oro rimasto impunito

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