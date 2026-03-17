Il Chelsea deve recuperare un deficit di tre gol contro il PSG vantaggio per i francesi

Da napolipiu.com 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Chelsea si prepara a sfidare il PSG in una partita decisiva dopo aver perso per 3-0 all’andata. La squadra inglese deve vincere con almeno quattro gol di scarto per qualificarsi, mentre i francesi cercano di difendere il loro vantaggio. La partita si gioca questa sera, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo sul campo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Chelsea si prepara ad affrontare una delle sfide più difficili della sua storia europea. I blues, storicamente forti in Premier League, non sono riusciti ad ottenere risultati favorevoli contro il Paris Saint-Germain (PSG) in competizioni europee. Questa volta, il club londinese spera di sovvertire le previsioni e scrivere una nuova pagina della sua storia calcistica. Il PSG, d’altro canto, ha dimostrato una solidità impressionante nelle partite contro le squadre inglesi, rendendo questa sfida ancor più intrigante per i tifosi di entrambe le squadre. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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