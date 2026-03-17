Il centrocampista della Roma Neil El Aynaoui è stato vittima di una rapina armata nella sua abitazione. L’episodio si è verificato in un momento in cui il giocatore non si trovava in casa. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili dell’aggressione. El Aynaoui si trova attualmente sotto shock a seguito dell’evento.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nelle prime ore di martedì mattina, Roma è stata scossa da un episodio di violenza shockante che ha coinvolto il centrocampista Neil El Aynaoui. Un gruppo di intrusi armati ha fatto irruzione nella sua abitazione, mettendo in pericolo la vita della sua famiglia. Questo evento ha riportato alla luce le preoccupazioni relative alla sicurezza, non solo per i calciatori, ma per tutti i cittadini. Secondo le fonti ufficiali, il furto è avvenuto intorno alle 3 del mattino. I malviventi, armati e ben organizzati, si sono introdotti nell’abitazione di El Aynaoui mentre la sua famiglia stava dormendo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il centrocampista della Roma El Aynaoui vittima di una rapina armata a casa sua.

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