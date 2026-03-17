Il caso Cirielli riguarda un incontro con rappresentanti russi, che ha coinvolto il politico in questione. Tajani ha dichiarato che non ci sono segreti e che non deve fornire giustificazioni, sottolineando di aver agito a nome del governo. La questione si concentra sulle modalità e sui contatti ufficiali del politico con i rappresentanti russi.

"Non devo giustificarmi, perché ovviamente non prendo queste iniziative da solo: ho agito a nome del governo. Mi sembra una polemica strumentale da parte della sinistra". Non sono bastate queste dichiarazioni del viceministro degli Affari Esteri per stemperare il clima rovente venutosi a creare alla Farnesina dopo che, dalle colonne del Corsera, era stata data la notizia di un incontro, a inizio febbraio, fra lo stesso Cirielli e l’ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Aleksej Vladimirovic Paramonov. Un incontro oggetto di accuse di "ambiguità" diplomatica da parte delle opposizioni, alle quali Cirielli ha risposto in maniera piccata: "All’incontro hanno partecipato anche due funzionari del ministero degli Esteri e uno della Direzione generale per gli Affari Politici, che hanno preso nota formale di quello che veniva detto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il caso Cirielli: "Ha incontrato i russi". Tajani: nessun segreto

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