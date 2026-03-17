Il capo dell'antiterrorismo americano si dimette, dichiarando di non poter più sostenere la guerra contro l'Iran. Secondo lui, la decisione di attaccare si basa sulla pressione di Israele e non su una reale minaccia da parte di Teheran. La Casa Bianca ha replicato definendo queste affermazioni false, sottolineando che l'intenzione era di preparare un intervento militare.

Joe Kent, il capo del centro per l'antiterrorismo americano, si dimette. «Non posso in buona coscienza sostenere la guerra in Iran. L'Iran non rappresentava una minaccia imminente per il nostro Paese ed è chiaro che questa guerra è stata iniziata per la pressione di Israele e della sua potente lobby americana», afferma Kent in una nota pubblicata sul suo account su X. La lettera «Dopo averci riflettuto a lungo, ho deciso di dimettermi dalla carica di direttore del Centro nazionale antiterrorismo, con effetto immediato. In coscienza, non posso sostenere la guerra in corso in Iran. L'Iran non rappresentava una minaccia imminente per la nostra nazione ed e chiaro che abbiamo iniziato questa guerra a causa delle pressioni esercitate da Israele e dalla sua potente lobby americana». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Il capo dell'antiterrorismo americano si dimette: «L'Iran non è una minaccia, guerra nata per la pressione di Israele». Casa Bianca: falsità, voleva attaccarci

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