Il Bayern riparte dal 6-1 Kompany | A questo club non piace perdere In porta può tornare Urbig

Il Bayern Monaco ha ripreso le attività dopo la vittoria per 6-1 in una partita recente. Kompany ha commentato che nel club non si accetta facilmente una sconfitta, mentre si valuta la possibilità di far tornare Urbig tra i pali. La squadra si prepara a rispondere alle sfide successive, dimostrando attenzione e determinazione nel gestire risultati importanti.

Monaco di Baviera (Germania). Come si reagisce ad un 6-1? Come si difende un vantaggio così grande senza prendere sotto gamba l’avversario? Domande a cui il Bayern Monaco sa dare risposta, vista la sua enorme esperienza europea. Situazione a cui si troverà davanti nel match di ritorno contro l’Atalanta, in programma mercoledì sera all’Allianz Arena e che i tedeschi affronteranno con diverse defezioni: gli squalificati Kimmich e Olise, gli infortunati Musiala e Davies, più il dubbio legato alle condizioni del portiere Jonas Urbig (tanto che non è escluso l’utilizzo del giovane Prescott, classe 2006). Alla vigilia della sfida, Vincent Kompany ha parlato della possibilità, ma ha poi anche precisato come la possibilità che il classe 2003 recuperi ci sia, essendosi allenato lunedì e martedì in gruppo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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