Il Bayern potrebbe schierare un diciassettenne come titolare nella partita di ritorno contro l’Atalanta, in un momento di crisi tra i portieri della squadra. La notizia sta facendo discutere sui social, mentre l’allenatore Vincent Kompany si mantiene sereno sulla situazione. Nessun altro commento ufficiale è stato rilasciato, e la decisione sembra essere presa senza ulteriori comunicazioni pubbliche.

2026-03-17 22:10:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Vincent Kompany è tranquillo riguardo alla situazione. Mercoledì il Bayern Monaco potrebbe essere costretto a schierare in porta il 16enne Leonard Prescott contro l’Atalanta poiché gli infortuni hanno limitato le loro opzioni tra i pali. Gli uomini di Vincent Kompany sono al comando assoluto degli ottavi di finale di Champions League contro la squadra di Serie A dopo aver vinto l’andata 6-1 a Bergamo. Ma potrebbe esserci un’insolita fonte di intrigo in una gara di ritorno sotto forma di debutto per Prescott. La crisi degli infortuni del portiere del Bayern. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Bayern potrebbe partire titolare, 16enne, nella gara di ritorno dell’Atalanta in mezzo alla crisi dei portieri

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