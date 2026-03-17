Il barone nero Jonghi Lavarini e l’incontro con Peter Thiel |  L’ho visto il generale Vannacci era d’accordo anche lui è interessato – Il colloquio

Da open.online 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il barone nero di Milano, Roberto Jonghi Lavarini, ha incontrato Peter Thiel in un colloquio recente. Durante l'incontro, Jonghi Lavarini ha dichiarato di aver visto il generale Vannacci e di aver ricevuto il suo consenso, affermando che anche lui fosse interessato. L'evento ha coinvolto figure di rilievo e si è svolto in un contesto di incontri tra personalità di spicco.

Il barone nero di Milano, l’aristocratico Roberto Jonghi Lavarini, da sempre vicino agli ambienti dell’estrema destra nazionale ma soprattutto internazionale e ora molto vicino al generale Roberto Vannacci e al suo nuovo partito Futuro Nazionale – per cui si candida a organizzare le liste per le comunali a Milano – era probabilmente l’interlocutore naturale, almeno in ambienti politici italiani, per l’imprenditore miliardario Peter Thiel (fondatore di PayPal e Palantir), sbarcato a Roma per un ciclo di conferenze sull’Anticristo, teorico del “superamento” della democrazia, vicino all’ambiente integralista cattolico. Roberto Jonghi Lavarini... 🔗 Leggi su Open.online

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