Il barone nero Jonghi Lavarini e l’incontro con Peter Thiel | L’ho visto il generale Vannacci era d’accordo anche lui è interessato – Il colloquio

Il barone nero di Milano, Roberto Jonghi Lavarini, ha incontrato Peter Thiel in un colloquio recente. Durante l'incontro, Jonghi Lavarini ha dichiarato di aver visto il generale Vannacci e di aver ricevuto il suo consenso, affermando che anche lui fosse interessato. L'evento ha coinvolto figure di rilievo e si è svolto in un contesto di incontri tra personalità di spicco.

Il barone nero di Milano, l’aristocratico Roberto Jonghi Lavarini, da sempre vicino agli ambienti dell’estrema destra nazionale ma soprattutto internazionale e ora molto vicino al generale Roberto Vannacci e al suo nuovo partito Futuro Nazionale – per cui si candida a organizzare le liste per le comunali a Milano – era probabilmente l’interlocutore naturale, almeno in ambienti politici italiani, per l’imprenditore miliardario Peter Thiel (fondatore di PayPal e Palantir), sbarcato a Roma per un ciclo di conferenze sull’Anticristo, teorico del “superamento” della democrazia, vicino all’ambiente integralista cattolico. Roberto Jonghi Lavarini... 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Il 'barone nero' Jonghi Lavarini: “Con Vannacci valiamo tra il 3 e il 10%: pensiamo a una civica in appoggio al centrodestra”Le varie "anime" della destra sociale si stanno organizzando per le Comunali 2027. Leggi anche: Peter Thiel: chi c’era ieri a Roma per l’Anticristo Approfondimenti e contenuti su Jonghi Lavarini Il 'barone nero' Jonghi Lavarini: Con Vannacci valiamo tra il 3 e il 10%: pensiamo a una civica in appoggio al centrodestraIl nuovo partito del Generale reclama un ruolo di protagonista nelle sfide aperte sullo scenario politico e mette nel mirino il prossimo obiettivo: la legge sulla remigrazione ... milanotoday.it Il barone Jonghi Lavarini Cavaliere di Gran Croce del re del RuandaSua Maestà Kigeli V (Jean-Baptiste Ndahindurwa, Gran Principe Tutsi della Dinastia degli Abanyiginya,) re titolare del Ruanda, in esilio, importante figura internazionale, impegnata in molteplici ... affaritaliani.it