Il 24 marzo il Forum Austriaco di Cultura Roma inaugura la mostra intitolata “La pianta. La memoria e noi. Tattiche negoziali per la pace nel mondo” alle ore 18.00 presso la sede di Viale Bruno Buozzi 113. L’evento è aperto al pubblico e l’ingresso è gratuito. La mostra sarà visitabile presso il centro culturale fino a una data da definirsi.

Il Forum Austriaco di Cultura Roma è lieto di presentare “La pianta. La memoria e noi. Tattiche negoziali per la pace nel mondo”, lavoro in cui Ruth Mateus-Berr mette in evidenza lo squilibrio e il caos che regnano nel mondo e sostiene la necessità di orientarsi verso le tattiche risolutive delle piante per raggiungere la pace. Al centro della mostra si trova il Floral Archive, un progetto artistico in divenire ispirato ai florilegi del Rinascimento. I dipinti presentano piante rare e minacciate provenienti dall’Italia, in cui il sapere botanico si intreccia con mitologia, storia e connessioni visive surreali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Il 24 marzo il Forum Austriaco di Cultura Roma inaugura “La pianta. La memoria e noi. Tattiche negoziali per la pace nel mondo”

Articoli correlati

«Per cambiare il mondo e per fare la pace abbiamo bisogno di ognuno di noi»Fa’ la cosa giusta! Intervista a Miriam Giovanzana, che ha ideato con Terre di mezzo editore la prima fiera nazionale dedicata al consumo critico e...

Valmontone inaugura il nuovo Auditorium di Palazzo Doria Pamphilj: la cultura rinasce nel cuore della cittàTaglio del nastro con Roberto Gualtieri e Veronica Bernabei: spazio da 56 posti dedicato a musica, incontri e produzione culturale C’era il sindaco...

Una selezione di notizie su Forum Austriaco di

Argomenti discussi: Conferenza 25 marzo - Associazione Biblioteca Austriaca; Austriamentis 2026 – Il cinema austriaco. Dentro e fuori la corte di Hollywood.