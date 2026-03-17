Il 21 marzo l’Assemblea dei 50 anni di ANAP Bergamo

Sabato 21 marzo, i soci di ANAP Bergamo si ritroveranno in assemblea per celebrare i cinquant’anni dalla fondazione dell’associazione. L’evento si svolgerà presso una sede locale, coinvolgendo i membri dell’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati legata a Confartigianato Imprese Bergamo. La riunione segna un traguardo importante nella storia dell’organizzazione, che da cinque decenni si impegna nel rappresentare gli interessi dei pensionati.

I soci di ANAP Bergamo, l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati aderente a Confartigianato Imprese Bergamo, si riuniranno in assemblea sabato 21 marzo per festeggiare un momento particolare nella vita associativa: la celebrazione dei 50 anni di fondazione. Nato nel 1976 in seno a Confartigianato Imprese Bergamo (l’allora Associazione Artigiani), ANAP Bergamo, con oltre 5.600 soci sul territorio provinciale, è uno dei gruppi più numerosi a livello nazionale nel suo compito di rappresentare e tutelare gli artigiani giunti all’età della pensione. Tra gli obiettivi, quello di promuovere la partecipazione attiva degli anziani alla vita sociale, culturale e associativa, offrendo servizi, iniziative ricreative e attività di sostegno alla qualità della vita in età avanzata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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